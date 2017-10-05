13:09, 05 Октября 2017
В Петрозаводске 1,5 тысячи горожан не могут найти работу
По теме
Загрузка...
Министерство социальной защиты, труда и занятости республики опубликовало сведения о содействии занятости граждан.
По данным на сентябрь текущего года, в Петрозаводске официально зарегистрировано 1525 безработных граждан, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
По теме
Выбор читателей
03.10.2017, 23:30
02.10.2017, 11:32
28.09.2017, 16:28
02.10.2017, 14:19
29.09.2017, 14:37
Аналитика
Сегодня 11:15
Политкухня
Экс-глава Карелии, бывший директор музея "Кижи" Андрей Нелидов дал первые показания в суде и рассказал, какую роль в его деле сыграли советник Иван Романов, кижские торговцы, игумен Валаамской обители и силовые структуры.
03.10.2017 16:14
03.10.2017 10:22
02.10.2017 10:00
28.09.2017 11:15
Чтиво
02.10.2017 14:19
Без политики
Журналист "Столицы на Онего" побывала в колонии строгого режима №1 в Сегежском районе. От Петрозаводска до поселка Надвоицы, где и расположена ИК-1, почти 300 км – путь неблизкий.
27.09.2017 13:16
19.09.2017 17:09
18.09.2017 15:47
Медиа
03.10.2017 17:04
Опрос
О чем свидетельствует "голодомор" в АО "Пряжинское"?
Афиша
Сегодня в городе (4)
детям
детям
Комментарии