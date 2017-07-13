В Петрозаводске 12-летняя девочка пострадала в ДТП

При столкновении двух легковых автомобилей пострадала 12-летняя пассажирка, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В минувший вторник 11 июля в 14.50 в районе дома № 11 по ул. Мерецкова водитель автомобиля Volkswagen Passat совершил столкновение с автомобилем Chevrolet.

В результате дорожно-транспортного происшествия 12-летняя девочка, пассажир автомобиля Chevrolet, получила травмы. Ей была оказана разовая медицинская помощь.

ГИБДД напоминает, что с начала текущего года в Петрозаводске зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие с участием детей, в которых 8 несовершеннолетних пострадали в качестве пассажиров.

Кроме этого, за последние 3 месяца зарегистрировано 10 происшествий, в которых детям-пассажирам оказана разовая медицинская помощь на месте ДТП.

Госавтоинспекция Петрозаводска призывает водителей к более ответственному отношению к детям-пассажирам и неукоснительному соблюдению ПДД.