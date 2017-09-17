09:03, 17 Сентября 2017
В Петрозаводске 18-летний водитель разбился на мосту
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Смертельное ДТП произошло в центре Петрозаводска, на Советском мосту, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувшую субботу 16 сентября в 21.30 в Петрозаводске на улице "Правды" 18-летний водитель автомобиля "Лада Приора" совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом ПАЗ.
Водитель автомобиля "Лада Приора" погиб на месте ДТП.
Отметим, что на Советском мосту, несмотря на ранее проведенный ремонт асфальтового покрытия, так и осталась яма, затрудняющая проезд.
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