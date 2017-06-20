17:00, 20 Июня 2017
В Петрозаводске 21 июня ожидается небольшой дождь
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В районах Карелии и Петрозаводске в среду сохранится облачность, возможны дожди, сообщает Гидрометцентр.
По прогнозу синоптиков, в среду в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер северный, северо-западный умеренный.
Температура ночью +8 +10, днем +14 +16 градусов.
В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. По южным и центральным районам дожди, на юге местами сильные, грозы, по северным районам местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный умеренный.
Температура ночью +5 +10, по северным районам 0 +5; днем +12 +17; на севере +7 +12 градусов.
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