В Петрозаводске 25 сентября будет ясно

В карельской столице и районах в понедельник сохранится ясная погода, без осадков, сообщает Гидрометцентр.

В Петрозаводске в понедельник ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер переменный слабый.

Температура ночью +4 +6, днем +12 +14.

В районах Карелии будет аналогичная погода. Ночью и утром в отдельных районах туман. В ночные часы в воздухе и на почве местами заморозки. Ветер переменных направлений.

Температура ночью +3 +8, местами до -1 -3; днем +12 +17.