В Петрозаводске 29 сентября ожидаются небольшие дожди

В карельской столице в пятницу ожидается пасмурная погода, моросящий дождь, сообщает Гидрометцентр.

В Петрозаводске 29 сентября будет облачно с прояснениями. Временами небольшой моросящий дождь. Ветер северных направлений слабый.

Температура +4 +6, днем +8 +10.

В районах Карелии ожидается аналогичная погода. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северных направлений слабый

Температура ночью +3 +8, местами до 0; днем +8 +13.