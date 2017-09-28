17:00, 28 Сентября 2017
В Петрозаводске 29 сентября ожидаются небольшие дожди
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В карельской столице в пятницу ожидается пасмурная погода, моросящий дождь, сообщает Гидрометцентр.
В Петрозаводске 29 сентября будет облачно с прояснениями. Временами небольшой моросящий дождь. Ветер северных направлений слабый.
Температура +4 +6, днем +8 +10.
В районах Карелии ожидается аналогичная погода. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северных направлений слабый
Температура ночью +3 +8, местами до 0; днем +8 +13.
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