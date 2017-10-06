В Петрозаводске 7 октября прогремит салют

Всех петрозаводчан приглашают на праздник.

Как сообщили в МЧС Карелии, в 12.00 в субботу на площади Кирова в честь празднования 85-й годовщины образования Гражданской обороны в Российской Федерации, состоится праздник для жителей и гостей города.

В ходе мероприятия будет организован показ техники, а также будут продемонстрированы тактические возможности пожарно-спасательных подразделений и государственной инспекции по маломерным судам.

Также гости мероприятия смогут попробовать свои силы в надевании боевой одежды пожарного.

Огнеборцы Петрозаводска организуют для детей водяной тир, в ходе которого участникам представится возможность с помощью ствола высокого давления подать воду в условный очаг пожара.

Также на выставочной площадке будет организована работа нескольких интерактивных точек, которые смогут посетить все желающие. Можно будет преодолеть полосу препятствий в передвижной тепло-дымокамере, а затем, надев боевое обмундирование газодымозащитника пройти сквозь пелену дыма в "дым-палатке".

На площади сотрудники государственной инспекции по маломерным судам проведут конкурс с использованием спасательных средств на воде, ответят на вопросы по регистрации маломерных судов и их эксплуатации.

В течение всего мероприятия всем известный персонаж "огнетушитель", будет раздавать памятки и листовки.

Для гостей праздника будет организована работа полевой кухни, а закончится мероприятие праздничным салютом в 19:00.

Главное управление МЧС России по Республике Карелия приглашает всех принять участие в данном мероприятии.