10:26, 20 Июня 2017
В Петрозаводске автомобиль после ДТП отбросило на 67-летнюю женщину
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В карельской столице женщина пострадала при столкновении двух автомобилей, сообщает УГИБДД по Карелии.
Вечером в понедельник на перекрёстке улиц Мурманская и Советская произошло столкновение двух транспортных средств.
По предварительным данным, 23–летний водитель ВАЗ-21104 на нерегулируемом перекрестке при повороте налево допустил столкновение с Audi A6, который двигался во встречном направлении.
От удара ВАЗ отбросило на стоявшего на тротуаре пешехода. В результате происшествия травмы получила 67-летняя женщина.
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