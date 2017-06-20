В Петрозаводске автомобиль после ДТП отбросило на 67-летнюю женщину

В карельской столице женщина пострадала при столкновении двух автомобилей, сообщает УГИБДД по Карелии.

Вечером в понедельник на перекрёстке улиц Мурманская и Советская произошло столкновение двух транспортных средств.

По предварительным данным, 23–летний водитель ВАЗ-21104 на нерегулируемом перекрестке при повороте налево допустил столкновение с Audi A6, который двигался во встречном направлении.

От удара ВАЗ отбросило на стоявшего на тротуаре пешехода. В результате происшествия травмы получила 67-летняя женщина.