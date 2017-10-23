В Петрозаводске бабушка, попавшая под колеса "Приоры", скончалась в больнице

В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности ДТП в Сулажгоре.

В минувшее воскресенье, 22 октября, в 13.05 на улице Сулажгорской, в районе дома №109, водитель автомобиля "Лада Приора" не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части на обочину и сбил двух бабушек, сам впоследствии въехал в забор.

В результате ДТП пострадала 85-летняя и 83-летняя женщины. Подстрадавшие были госпитализированы.

Как сообщили в ГИБДД, через некоторое время 85-летняя пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм.