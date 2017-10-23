09:48, 23 Октября 2017
В Петрозаводске бабушка, попавшая под колеса "Приоры", скончалась в больнице
По теме
Загрузка...
В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности ДТП в Сулажгоре.
В минувшее воскресенье, 22 октября, в 13.05 на улице Сулажгорской, в районе дома №109, водитель автомобиля "Лада Приора" не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части на обочину и сбил двух бабушек, сам впоследствии въехал в забор.
В результате ДТП пострадала 85-летняя и 83-летняя женщины. Подстрадавшие были госпитализированы.
Как сообщили в ГИБДД, через некоторое время 85-летняя пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм.
По теме
Выбор читателей
16.10.2017, 19:10
19.10.2017, 21:30
20.10.2017, 15:43
16.10.2017, 09:18
20.10.2017, 19:10
18.10.2017, 21:30
Аналитика
Сегодня 09:00
Капитал
Натуральное производство и современные технологии: почему надо пробовать молочную продукцию из Минска 1
Мы точно знаем, что качеству товаров начинаешь доверять гораздо больше, когда своими глазами видишь производство. Молочная продукция из Белоруссии захватывает карельский рынок, а значит, надо узнать больше. Скажем сразу, такие объемы молока у нас на родине просто не водятся.
20.10.2017 11:09
20.10.2017 10:25
18.10.2017 14:32
16.10.2017 09:18
Чтиво
20.10.2017 15:43
Без политики
Недавно мне предложили написать о колонии строгого режима №9, что находится в микрорайоне Птицефабрика. Недолго подумав, согласилась.
16.10.2017 11:12
12.10.2017 16:27
12.10.2017 14:44
Медиа
09.10.2017 09:09
Опрос
Вы пойдете в кино на "Матильду"?
Афиша
Сегодня в городе (18)
детям
Комментарии