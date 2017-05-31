ВИДЕО: В Петрозаводске благодаря видеонаблюдению раскрыли грабеж

Преступление произошло среди бела дня прямо под камерой.

Как сообщили в МВД Карелии, грбеж произошел 26 мая на проспекте Первомайском.

Картина открытого хищения развернулась под наблюдением видеокамер. Женщина, владелица смартфона, пыталась вызвать такси. К ней подошел неизвестный, который некоторое время наблюдал за владелицей гаджета, затем накинул капюшон, выхватил телефон и скрылся.

Уже к ночи сотрудники полиции установили подозреваемого в грабеже. Им оказался 23-летний уроженец пригорода Петрозаводска. Похищенный смартфон он успел сбыть. Мужчина находился на условно досрочном освобождении, в настоящее время вновь возвращен в места лишения свободы.