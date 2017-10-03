В Петрозаводске будет облачно

В карельской столице 3 октября ожидается облачная погода, без осадков, сообщает Гидрометцентр.

В Петрозаводске во вторник ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный.

Температура днем +6 +8.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный, утром и днем местами порывы до сильного.

Температура днем +5 +10.