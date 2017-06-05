Новости. Криминал
11:11, 05 Июня 2017

В Петрозаводске будут судить полицейского, замотавшего при задержании руки подростка скотчем

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Уголовное дело в отношении оперуполномоченного управления МВД по Петрозаводску, обвиняемого в превышении должностных полномочий, поступило в суд.

Согласно материалам дела, полицейский в январе, находясь при исполнении служебных обязанностей, при задержании двух молодых людей, один из которых является несовершеннолетним, при отсутствии предусмотренных законом оснований применил к ним физическую силу, зафиксировал их руки за спиной скотчем, а также произвел личный досмотр несовершеннолетнего.

Ранее сообщалось, 29 января во дворе дома по улице Репникова двое молодых людей, одетых во все черное, подошли к подросткам.

Один из людей в черном резко ударил подростка по затылку, скрутил, положил лицом вниз, заломал руки за спину и перемотал их скотчем.

Позже этот же человек в черном подошел к другому подростку и, обыскав его, так же связал ему руки скотчем.

Задержанных люди в черном увели в неизвестном направлении, присутствовавшая при разборках девушка тоже последовала за всеми участниками события.

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Комментарии

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Варвара
2017-06-05 13:31:55
Против папки депутата простому полицейскому увы и ах?
Варвара
2017-06-05 13:31:13
Новый, недоросль который был задержан...случаем не сынок депутата А. компаньон попа санандера по поиску наверное боеприпасов в лесах Карелии?
Гражданин
2017-06-05 13:11:37
Нет желания работать хорошо и по закону.
Правильно "новый" написал, был бы лентяем - все было бы у него хорошо, а так мозгов нет - будет судимость.
Обнищала полиция, нет профессионалов.
новый
2017-06-05 11:30:29
А потомушто опер молодой ешшо. Не знает, что инициатива наказуема. Сидел бы себе спокойно в кабинете, штаны протирал, летом бы в Крым съездил. Так нет же, на подвиги потянуло. Не нужны никому твои подвиги. Плюнули на тебя и растерли. Отработанный материал.
Гость
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