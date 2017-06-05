В Петрозаводске будут судить полицейского, замотавшего при задержании руки подростка скотчем

Уголовное дело в отношении оперуполномоченного управления МВД по Петрозаводску, обвиняемого в превышении должностных полномочий, поступило в суд.

Согласно материалам дела, полицейский в январе, находясь при исполнении служебных обязанностей, при задержании двух молодых людей, один из которых является несовершеннолетним, при отсутствии предусмотренных законом оснований применил к ним физическую силу, зафиксировал их руки за спиной скотчем, а также произвел личный досмотр несовершеннолетнего.

Ранее сообщалось, 29 января во дворе дома по улице Репникова двое молодых людей, одетых во все черное, подошли к подросткам.

Один из людей в черном резко ударил подростка по затылку, скрутил, положил лицом вниз, заломал руки за спину и перемотал их скотчем.

Позже этот же человек в черном подошел к другому подростку и, обыскав его, так же связал ему руки скотчем.

Задержанных люди в черном увели в неизвестном направлении, присутствовавшая при разборках девушка тоже последовала за всеми участниками события.