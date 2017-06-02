В Петрозаводске бывший полицейский отправится в колонию за подлог

Бывший инспектор ДПС послушал коллегу и теперь будет сидеть два года.

Петрозаводский городской суд 1 июня вынес приговор бывшему инспектору ДПС, который в июле прошлого года "неправильно" наказал правонарушителя. Будучи на службе, он остановил водителя, лишенного прав. Однако по просьбе своего коллеги он решил применить другое, более мягкое наказание и вынес постановление о привлечении гражданина к административной ответственности как пешехода за нарушение Правил дорожного движения.

Экс-инспектору назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на три года.