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Новости. Криминал
13:00, 02 Октября 2017

В Петрозаводске дедушка лишился крупной суммы

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Мошенники продолжают обманывать пожилых жителей республики.

По сообщению МВД Карелии, 1 октября в дежурную часть полиции Петрозаводска поступило тревожное сообщение от 90-летнего горожанина.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что в его доме побывала неизвестная женщина. Она нанесла визит в квартиру под предлогом исцеления ее хозяина. При этом женщина якобы для совершения магических обрядов требовала продемонстрировать денежные суммы. Будто бы "наговаривая" здоровье на купюры, незнакомка вошла в доверие к пенсионеру и вынудила его предоставить все сбережения. Затем она отвлекла заявителя просьбой для закрепления обряда принести воды. Пока возрастной гражданин отлучался, она забрала часть сбережений. Заверив собеседника, что результат не заставит себя ждать, женщина ретировалась. Пересчитав сбережения, потерпевший выяснил, что лишился 73 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и личности подозреваемой в обманном хищении. В рамках доследственной проверки решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ "Мошенничество". 

Полиция Карелии обращается ко всем жителям республики, имеющим пожилых родственников, с просьбой как можно чаще напоминать им о правилах личной безопасности. Особо следует проговаривать подобные тезисы с теми представителями старшего поколения, которые проживают в одиночестве. Им ни в коем случае нельзя впускать в квартиру посторонних – лиц, которых они не вызывали специально на дом. С неизвестными гражданами, которые пытаются вызвать доверие и под любым предлогом перешагнуть порог квартиры, переговоры лучше вести в компании с соседями или вызвать родственников. Также следует тщательно продумать безопасный способ хранения сбережений – как правило, квартира одинокого человека, имеющего проблемы со здоровьем, не является самым надежным местом для накоплений.

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