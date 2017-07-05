В Петрозаводске демонтировали 17 объектов несанкционированной торговли

Полиция и сотрудники мэрии убрали на Древлянке ящики, поддоны и каркасные конструкции.

Рейд сотрудников УМВД России по Петрозаводску и специалистов городской администрации проведен на земельных участках в районе ул. Древлянка, 18, Лососинское ш., 25, пр. Лесной, 40.

Полицейские и представители мэрии демонтировали бесхозные быстровозводимые металлические каркасно-тентовые конструкции, убрали деревянные ящики, поддоны и настилы, с которых в этих местах осуществлялась несанкционированная торговля.

Напомним, подобные рейды по выявлению и пресечению самовольного размещения на улицах столицы республики торговых объектов специалисты администрации города совместно с сотрудниками УМВД России по Петрозаводску проводят регулярно: производится демонтаж несанкционированных торговых точек и выявляются нарушители, которых привлекают к ответственности в рамках республиканского Закона "Об административных правонарушениях".