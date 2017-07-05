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Новости. Общество
11:04, 05 Июля 2017

В Петрозаводске демонтировали 17 объектов несанкционированной торговли

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Полиция и сотрудники мэрии убрали на Древлянке ящики, поддоны и каркасные конструкции.

Рейд сотрудников УМВД России по Петрозаводску и специалистов городской администрации проведен на земельных участках в районе ул. Древлянка, 18, Лососинское ш., 25, пр. Лесной, 40.

Полицейские и представители мэрии демонтировали бесхозные быстровозводимые металлические каркасно-тентовые конструкции, убрали деревянные ящики, поддоны и настилы, с которых в этих местах осуществлялась несанкционированная торговля.

Напомним, подобные рейды по выявлению и пресечению самовольного размещения на улицах столицы республики торговых объектов специалисты администрации города совместно с сотрудниками УМВД России по Петрозаводску проводят регулярно: производится демонтаж несанкционированных торговых точек и выявляются нарушители, которых привлекают к ответственности в рамках республиканского Закона "Об административных правонарушениях".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2017-07-05 12:08:58
Есть 18й объект "несанкционированной торговли", на Невского.
Горожанин
2017-07-05 11:24:04
"Несанкционированная торговля..." почитайте, что такое "санкция", а лучше - пишите сразу по- русски: "неразрешенная торговля".
sherhan2
2017-07-05 11:16:07
Всё убирают и убирают.А они,как грибы,растут.Сухофрукты на каждом углу,в антисанитарных условиях,овощи-фрукты через каждые 300 метров,не пойми кто торгует.
Горожанин
2017-07-05 11:28:12
sherhan2, значит - люди у них покупают! Нужно значит это людям. А у вас выбор есть - пожалуйте в "Ленту" .
У нас рынков вообще не осталось - только супермаркеты с монопольными ценами
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