В Петрозаводске демонтировали еще 7 незаконных торговых точек

Мэрия продолжает бороться с уличными палатками, столами и ящиками.

Более трех десятков протоколов об административных правонарушениях составлены на прошлой неделе в отношении предпринимателей, занимающихся несанкционированной торговлей на улицах столицы Карелии.

Специалисты администрации города совместно с представителями УМВД России по Петрозаводску, работниками инспекции ФНС России по Петрозаводску, Управления ветеринарии по Республике Карелия, Управления Федеральной службы судебных приставов РК и Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору провели шесть совместных рейдов.

Специалисты отдела потребительского рынка администрации во взаимодействии с сотрудниками полиции и работниками ПМУП "Автоспецтранс" также организовали и провели еще два рейда по демонтажу используемых для торговой деятельности приспособлений (каркасы палаток, столы, ящики, доски). Демонтировано 7 объектов для несанкционированной торговли.

Напомним, в настоящее время в Петрозаводске проводится месячник по борьбе с несанкционированной торговлей. Рейды по выявлению и пресечению самовольного размещения на улицах столицы республики торговых объектов специалистами администрации столицы Карелии совместно с сотрудниками УМВД России по Петрозаводску и работниками ПМУП "Автоспецтранс" проводились и будут проводиться регулярно.