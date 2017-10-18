В Петрозаводске демонтируют детскую площадку "Каравелла", которую подарила модель Водянова

Детскую площадку в центре Петрозаводска, которую городу подарила известная модель и благотворитель Наталья Водянова, демонтируют.

Как сообщает ГТРК "Карелия", такое решение приняли администрация Петрозаводска и фонд "Обнаженные сердца", который подарили детскую площадку. Подарок пришел в негодность: покрытие изношено, в горках дыры, из 12 качелей рабочими остались только пять. В апреле нынешнего года десятилетний ребенок здесь получил травмы и был госпитализирован.

По данным телекомпании, фонд Натальи Водяновой "Обнаженные сердца" пообещал на месте прежней "Каравеллы" установить новый игровой комплекс.

"Технологии изготовления детского оборудования за последние годы шагнули вперед, есть новинки", - сказала заммэра Петрозаводска Юлия Мизинкова.

Новый комплекс планируется открыть до конца года. "Каравеллу" планируется отремонтировать и установить в другом месте.