В Петрозаводске депутат создал композицию из камней и растений

Мастер-класс по созданию альпийской горки инициировал депутат Петросовета Сергей Черемухин, сообщается на сайте городского совета.

Депутат Петросовета Сергей Черемухин принял участие в мастер-классе по созданию ландшафтной композиции, прошедшем 24 мая в парке "Петровский родник" на Ключевой.

Как рассказал народный избранник, в его рамках активисты создали альпийскую горку – ландшафтную композицию из камней и растений.

Помимо Черемухина в акции участвовали сотрудники городского отдела экологии Ксения Иванова и Анна Дудырина, помощники депутата Павел Минин, Максим Петров и Анастасия Барбашина, а также несколько жителей Ключевой. Активисты выражают благодарность Вячеславу Аказаряну, оказавшему помощь в организации мастер-класса.

По словам Сергея Черемухина, он регулярно участвует в экологических мероприятиях. Так, в ближайшую пятницу, 26 мая, депутат примет участие в посадке более 60 деревьев и кустарников на улице Петрова. Акция пройдет в рамках проекта "Петрозаводску – 100 000 деревьев". Сбор участников назначен на 16.00 в районе дома № 3.