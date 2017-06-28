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13:11, 28 Июня 2017

В Петрозаводске депутаты проверят количество временных дорожных знаков

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Знаки хранятся у подрядчика мэрии, их предлагают пересчитать.

Как сообщили в пресс-службе Петросовета, депутат Дмитрий Романов инициировал проверку временных дорожных знаков, находящихся на хранении у подрядчика мэрии Петрозаводска. Речь идет о 231 знаке, находящемся согласно документам на складах ООО "Онего-знак".

По словам Романова, главная цель инспекции – проверить, соответствует ли заявленное число знаков их реальному количеству. Дело в том, что временные знаки, которые уже устанавливались и были демонтированы, подрядчик теоретически может повторно продавать городским властям. Однако при повторном монтаже знака администрация должна оплачивать только его установку. Один дорожный знак может стоить несколько тысяч рублей.

Когда состоится инспекция, станет известно в течение двух недель. После этого представители мэрии и Петросовета посетят место хранения знаков.

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Комментарии

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Горожанин
2017-06-28 14:46:30
Мне кажется, депутаты должны заниматься другими проблемами. А для этого у нас есть "крепкие хозяйственники" с соответствующим аппаратом чиновников, каждый из которых до считать умеет ...по крайней мере, до 231
pupsik
2017-06-28 14:23:37
"..представители мэрии и Петросовета посетят место хранения знаков". А документ о временном хранении есть? А юр. лицо , если не пустит к себе на территорию данных представителей, - что дальше? Романов дорогами уже позанимался в прошлом году. Теперь, как многие другие деп., - многостаночник? И знаки, и карелия маркет, и очистные... А он во всем этом понимает?
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