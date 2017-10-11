В Петрозаводске дети-инвалиды из интерната №21 не могут дойти до игровой площадки, которую им подарили

Активисты ОНФ Карелии обнаружили огромное количество проблем в школе интернате №21 для детей-инвалидов.

Эксперты карельского регионального отделения Общероссийского народного фронта побывали в школе-интернате №21 Петрозаводска.

Поводом для их визита стала фотография в интернете с подписью-просьбой оценить, насколько программа "Доступная среда" реализована в отдельно взятой школе, где обучаются дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, а также речевого развития, сообщает "Учительская газета".

Эксперты ОНФ обратили внимание и на то, что за двумя корпусами находится игровая площадка - радость для детей и головная боль для сторожей и учителей школы.

Так уж получилось, что у образовательного учреждения, в котором весь учебный год проживают в режиме интерната дети, нет забора. Не только на площадку, но и к корпусу могут подойти прохожие, забежать собаки: кругом много частных домов и стаи собак здесь обитающих - это реальность отдаленного от центра города района. Кроме того, между территорией школы и площадкой нет дорожки для детей, передвигающихся на колясках.



Ольга Осипова

"Здесь вот уже сломан тренажер - он не крутится. Покрытие площадки не по стандарту сделано - не должно здесь быть щебня, а вот здесь выбоины, ребенок просто не заберется на эту качель, - замечает член регионального штаба ОНФ в Карелии, руководитель общественной организации инвалидов-опорников "Петросино" Ольга Осипова. - Деньги, выделенные на установку специализированной площадки для воспитанников школы-интерната №21, будут потрачены впустую, если в ближайшее время не установить ограждение, открывая городок только в дневное время. Если этого не сделать, площадка не переживет уже следующее лето, подростки ее просто доломают. Кроме того, ограждение, возможно, поможет обезопасить детей и от беспризорных собак, которые сегодня беспрепятственно бегают по территории интерната. Также важно сделать для воспитанников образовательного учреждения дорожку к игровой площадке. Сегодня дети с ограниченными возможностями здоровья вынуждены добираться до городка по тропинке, которая после дождей превращается в кашу. Колясочнику здесь не проехать!"

По результатам проверки, как сообщили акитвисты ОНФ в Карелии, они обратились в Министерство образования республики с просьбой решить вопрос с установкой на территории школы-интерната №21 ограждения, ремонта спортивно-игровой площадки и оборудования асфальтированной дорожки к ней.

Подробнее о выявленных проблемах читайте здесь.