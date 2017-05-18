В Петрозаводске девушка решила уберечь телефон, но его все равно украли

Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу мобильника.

Как сообщили в МВД Карелии, в майские праздники 27-летняя петрозаводчанка решила сходить в клуб. Мобильный телефон она оставила дома, чтобы не потерять его или не стать жертвой вора. На вечеринке она познакомилась с молодым человеком, который проводил ее домой. Дальше прихожей хозяйка гостя не пустила, но ему этого оказалось достаточно. Воспользовавшись тем, что хозяйка на минуту отвлеклась, он забрал лежащий на столе мобильник и ушел.

Заявительница обнаружила пропажу спустя несколько часов. Девушка надеялась найти гаджет дома, но поиски оказались безрезультатными, и она обратилась за помощью в полицию. Сумма ущерба составила 22 тысячи рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее имевший проблемы с законом 27-летний петрозаводчанин. Он был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания и сообщил, что похищенный мобильник продал. Фигурант уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ, предпринимает меры, чтобы возместить причиненный ущерб и вернуть похищенное законной владелице.