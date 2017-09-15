В Петрозаводске до ноября благоустроят 81 двор

В мэрии обсудили вопросы благоустройства города.

Чиновники городской администрации и депутаты Петросовета на заседании совета по реализации стратегии социально-экономического развития Петрозаводска обсудили вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, благоустройством и экономикой города.

Руководитель городского управления жилищного хозяйства Евгений Перов напомнил, что в 2017 году Петрозаводск стал участником приоритетного проекта "Комфортная городская среда". В мэрию поступило 498 заявок на благоустройство дворов, 216 из которых допустили к участию.

43 заявки прошли конкурсный отбор первой волны, в августе благодаря помощи из регионального бюджета список победителей пополнился 38 дворами. Всего до 1 ноября 2017 года в карельской столице планируют благоустроить 81 двор.

На сегодняшний день подрядчики закончили работы в 18 дворах, по шести из них работы приняты и оплачены. Работы почти во всех дворах первой волны завершены на 90 и более процентов. Полностью закончить их подрядчики должны до 1 октября (благоустройство в 38 дворах второй волны должно быть завершено к 1 ноября).

Кроме того, в рамках проекта проходит благоустройство двух территорий общего пользования – парка "Ямка" и нижней части проспекта Ленина. В "Ямке" работы (устройство системы водоотведения, реконструкция пешеходных дорожек, ремонт лестницы, монтаж освещения и создание ландшафтной композиции из камней) должны завершиться в середине октября.