В Петрозаводске двух выпускниц выгнали с ЕГЭ по обществознанию

На экзамене у школьниц обнаружили шпаргалки и выгнали их из аудитории, сообщили в министерстве образования Карелии.

Участие в ЕГЭ по обществознанию приняли более 1600 карельских школьников.

Самый массовый экзамен по выбору – ЕГЭ по обществознанию – написали выпускники карельских школ. Для его проведения на территории республики было подготовлено 24 экзаменационных пункта, один из них – на дому для участника с ограниченными возможностями здоровья.

Выпускник одного из лицеев Петрозаводска Андрей Власов поделился впечатлениями после завершения экзамена:

"Сегодня я сдал ЕГЭ по обществознанию. У меня остались смешанные чувства, так как попался достаточно сложный вариант, не знаю, каким будет результат. Но я знал, что экзамен – не из простых, поэтому основательно готовился и постарался показать все свои знания. Сама процедура сдачи экзамена организована хорошо, обстановка спокойная и деловая".

Во всех пунктах ход проведения экзамена контролировали сотрудники Министерства образования Республики Карелия, члены государственной экзаменационной комиссии, федеральный инспектор, общественные наблюдатели. Онлайн наблюдатели могли видеть происходящее в аудиториях на сайте "Смотри ЕГЭ". Также в пунктах обеспечена охрана общественного порядка и присутствие медицинских работников.

За наличие справочных материалов с экзамена по обществознанию были удалены две участницы. Их результаты аннулированы, к пересдаче ЕГЭ девушки будут допущены только в следующем году.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию составляет 42 балла. Свои результаты ребята узнают не позднее 22 июня.