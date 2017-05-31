В Петрозаводске двухлетний ребенок оказался запертым в машине с пьяной матерью

Спасатели помогли освободить из запертой машины маленького ребенка, сообщает ГУМЧС по Карелии.

По информации ведомства, 30 мая в 14.03 прохожие обратили внимание на автомобиль, припаркованный на улице Луначарского у дома №1. В машине находился двухлетний ребенок и женщина, которой, по мнению очевидцев, стало плохо. Прохожие вызвали спасателей.

На место прибыли подразделения пожарно-спасательной части №1 и сотрудники медицинской помощи спецчасти.

Пожарные выбили стекло в машине. Оказалось, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ребенок был осмотрен. В медицинской помощи он не нуждался.