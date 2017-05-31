Новости. Происшествия
09:34, 31 Мая 2017

В Петрозаводске двухлетний ребенок оказался запертым в машине с пьяной матерью

По теме

В Петрозаводске двухлетний ребенок оказался запертым в машине с пьяной матерью
31.05.17 09:34
Мотоцикл и Hyundai столкнулись на Заводской, один человек пострадал
31.05.17 08:58
Границу с Карелией сегодня пересекли три нелегала
30.05.17 11:09
Все новости
Загрузка...

Спасатели помогли освободить из запертой машины маленького ребенка, сообщает ГУМЧС по Карелии.

По информации ведомства, 30 мая в 14.03 прохожие обратили внимание на автомобиль, припаркованный на улице Луначарского у дома №1.  В машине находился двухлетний ребенок и женщина, которой, по мнению очевидцев, стало плохо. Прохожие вызвали спасателей.

На место прибыли подразделения пожарно-спасательной части №1 и сотрудники медицинской помощи спецчасти.

Пожарные выбили стекло в машине. Оказалось, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ребенок был осмотрен. В медицинской помощи он не нуждался.

По теме

В Петрозаводске двухлетний ребенок оказался запертым в машине с пьяной матерью
31.05.17 09:34
Мотоцикл и Hyundai столкнулись на Заводской, один человек пострадал
31.05.17 08:58
Границу с Карелией сегодня пересекли три нелегала
30.05.17 11:09
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2017, 17:20
C 1 июня россияне получат новые квитанции за квартплату
30.05.2017, 13:10
Начальник Управления автомобильных дорог Карелии и его зам попались на взятках
26.05.2017, 09:25
ФОТО: В утреннем ДТП в Петрозаводске погиб человек
29.05.2017, 11:21
Опубликованы даты отключения горячей воды в микрорайонах Петрозаводска
24.05.2017, 11:48
СРОЧНО: Стало известно, кто стрелял в полицейских на Герцена (ФОТО)
29.05.2017, 07:25
ФОТО: Жители Петрозаводска не могли вернуться с дач

Аналитика

29.05.2017 12:09
Капитал
Власти меняются, инвестиционный климат  - нет 1
Специалисты  из Карелии ждут объявления результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в российских регионах. Только вряд ли наша республика займет  в нем хорошие позиции.
Утраченный символ: быть или не быть? 22
26.05.2017 16:37
Лучшие сварщики и слесари работают в Карелии 2
25.05.2017 13:10
Будем наблюдать 2
24.05.2017 11:31
Дороги Петрозаводска - ничего не меняется 4
23.05.2017 16:24
Вся аналитика

Медиа

Веселый велопарад в Петрозаводске
28.05.2017 17:11
все фото и видео

Афиша

В театрах (1)
Севильский цирюльник
Концерты (1)
На детской планете есть место всем на свете
детям
В кинотеатрах (7)
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Чужой: Завет
Меч короля Артура
Трио в перьях
детям
Большой
Стражи Галактики. Часть 2
Прочь
Вся афиша полностью

Опрос

Куда этим летом отправите своих детей на отдых?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»