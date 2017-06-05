В Петрозаводске двум выпускникам на экзамене стало плохо

Двое участников в Петрозаводске завершили ЕГЭ по математике досрочно по причине плохого самочувствия. Им разрешено будет его пересдать, сообщили в Минобразования Карелии.

Экзамен по математике профильного уровня прошел в Республике Карелия без нарушений.

Единый государственный экзамен по математике написали более 1600 выпускников карельских школ.

В регионе действовал 21 пункт проведения экзаменов. Ход ЕГЭ контролировали представители Министерства образования Республики Карелия, федеральный инспектор, члены государственной экзаменационной комиссии, онлайн и общественные наблюдатели.

Двое участников в Петрозаводске завершили экзамен досрочно по причине плохого самочувствия. Ребятам будет предоставлена возможность пересдать ЕГЭ в резервный день при условии предоставления медицинской справки.

В связи с ухудшением погодных условий в Лоухском районе произошло аварийное отключение электричества.

"Благодаря оперативной информации сотрудников пункта проведения экзамена и налаженному межведомственному взаимодействию, были предприняты все необходимые меры, чтобы экзамен состоялся своевременно", - прокомментировала первый заместитель Министра образования Республики Карелия Татьяна Васильева.

Напомним, установленный минимальный балл по математике профильного уровня составляет 27. Официальный день объявления результатов– 16 июня.