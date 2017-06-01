Птенец прервал работу сотрудников Эколого-биологического центра в Петрозаводске

Сотрудникам Эколого-биологического центра в Петрозаводске пришлось на время покинуть свои рабочие места из-за обнаруженной на крыльце подозрительной коробки.

Об этом сообщается в паблике учреждения.

"Скучную" жизнь нашего центра сегодня разнообразила эвакуация. На крыльце была обнаружена коробка. Вызванные сотрудники МЧС (на самом деле на месте работала полиция, - "Столица на Онего") обнаружили в коробке птицу. За разнообразие в нашей жизни надо "благодарить" безответственных сердобольных граждан, которые решили "спасти" птичку, подбросив ее в коробке на крыльцо образовательного учреждения" – отмечается в сообщении.



фото: https://vk.com/rdebc

В учреждении также сообщили, что птенец отпущен "на вольные хлеба".