В Петрозаводске ГИБДД ведет скрытое наблюдение за водителями автобусов

Нарушителя ждет наказание уже на конечной остановке, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В Петрозаводске 22 мая стартовал первый этап региональной оперативно-профилактической операции "Автобус", который продлится до 31 мая.

За 4 месяца 2017 года в Петрозаводске зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с участием автобусов, в результате которых 3 человека получили травмы; все ДТП произошли по вине водителей автобусов.

В целях предотвращения происшествий с общественным транспортом инспекторы ОГИБДД совместно с представителями УГАДН, миграционной службы, налоговых органов, судебных приставов и местной администрации проводят рейды по обеспечению безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок.

Сегодня в ходе очередного рейда сотрудники Госавтоинспекции вместе с журналистами телекомпании вели скрытое наблюдение за водителем автобуса на предмет соблюдения им Правил дорожного движения: сотрудник ГИБДД в гражданской одежде стал рядовым пассажиром маршрутного автобуса, следовавшего на улицу Кемскую. Вместе с полицейским по маршруту прокатились журналисты с камерой. Отправной точкой патрулирования стала остановка "Университет" на проспекте Ленина.

За 30 минут поездки нарушений оказалось немало: в первые минуты движения инспектор обратил внимание на ремень безопасности водителя - он не был пристегнут, а просто накинут на плечо.

Помимо этого, на торпеде автобуса, было установлено электронное устройство. В процессе движения водитель неоднократно просматривал на нем видеозаписи, при этом успевал ловко манипулировать мобильным телефоном, отправляя СМС-сообщения.

При небольшом пассажиропотоке во время проведения наблюдения водитель неоднократно начинал движение от остановочного комплекса с открытыми дверьми. Журналист телекомпании все нарушения зафиксировал на видеокамеру.

На конечной остановке инспекторы ДПС в соответствии с действующим законодательством привлекли водителя автобуса к административной ответственности.

Проведение подобных мероприятий будет продолжено. Госавтоинспекция Петрозаводска уверена, что скрытое патрулирование поможет дисциплинировать водителей маршрутного транспорта.