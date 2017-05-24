Новости. Общество
14:54, 24 Мая 2017

В Петрозаводске ГИБДД ведет скрытое наблюдение за водителями автобусов

По теме

В Китае 5-летний мальчик порвал деньги, взятые папой в кредит у банка
24.05.17 18:20
Финансовая неграмотность россиян достигла максимума за девять лет
24.05.17 17:40
В России будет труднее поступить в вузы
24.05.17 17:20
Все новости
Загрузка...

Нарушителя ждет наказание уже на конечной остановке, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В Петрозаводске 22 мая стартовал первый этап региональной оперативно-профилактической операции "Автобус", который продлится до 31 мая.

За 4 месяца 2017 года в Петрозаводске зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с участием автобусов, в результате которых 3 человека получили травмы; все ДТП произошли по вине водителей автобусов.

В целях предотвращения происшествий с общественным транспортом инспекторы ОГИБДД совместно с представителями УГАДН, миграционной службы, налоговых органов, судебных приставов и местной администрации проводят рейды по обеспечению безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок.

Сегодня в ходе очередного рейда сотрудники Госавтоинспекции вместе с журналистами телекомпании вели скрытое наблюдение за водителем автобуса на предмет соблюдения им Правил дорожного движения: сотрудник ГИБДД в гражданской одежде стал рядовым пассажиром маршрутного автобуса, следовавшего на улицу Кемскую. Вместе с полицейским по маршруту прокатились журналисты с камерой. Отправной точкой патрулирования стала остановка "Университет" на проспекте Ленина.

За 30 минут поездки нарушений оказалось немало: в первые минуты движения инспектор обратил внимание на ремень безопасности водителя - он не был пристегнут, а просто накинут на плечо.

Помимо этого, на торпеде автобуса, было установлено электронное устройство. В процессе движения водитель неоднократно просматривал на нем видеозаписи, при этом успевал ловко манипулировать мобильным телефоном, отправляя СМС-сообщения.

При небольшом пассажиропотоке во время проведения наблюдения водитель неоднократно начинал движение от остановочного комплекса с открытыми дверьми. Журналист телекомпании все нарушения зафиксировал на видеокамеру.

На конечной остановке инспекторы ДПС в соответствии с действующим законодательством привлекли водителя автобуса к административной ответственности.

Проведение подобных мероприятий будет продолжено. Госавтоинспекция Петрозаводска уверена, что скрытое патрулирование поможет дисциплинировать водителей маршрутного транспорта.

По теме

В Китае 5-летний мальчик порвал деньги, взятые папой в кредит у банка
24.05.17 18:20
Финансовая неграмотность россиян достигла максимума за девять лет
24.05.17 17:40
В России будет труднее поступить в вузы
24.05.17 17:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
2017-05-24 16:15:41
ну, нарушения зафиксировали, а дальше то что? штраф впаяли? надо побольше дать, чтоб другим неповадно было! а такие рейды - одобрямс!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.05.2017, 14:04
Как меня пытались выдать замуж
18.05.2017, 10:15
СЕМЬ ДНЕЙ ГУБЕРНАТОРА: "Своих детей пристраивать в Карелии не буду"
22.05.2017, 16:36
В Карелию идет снегопад
17.05.2017, 18:20
"Когда мальчик засыпал, дядя Витя расчехлял свою боеголовку и переходил в наступление"
19.05.2017, 19:40
Редкий снимок молодой Аллы Пугачевой "взорвал" Сеть
19.05.2017, 13:02
Глава Минфина Карелии Ирина Ахокас отправлена в отставку

Аналитика

Сегодня 11:31
Политкухня
Будем наблюдать 1
Политолог Олег Реут о том, почему наблюдатели за выборами объединяются на непартийной основе.
Дороги Петрозаводска - ничего не меняется 1
23.05.2017 16:24
Один день из жизни руководителя отдела продаж ПКФ "Слово"
22.05.2017 10:35
Как спасти карельскую авиацию 6
19.05.2017 11:00
СЕМЬ ДНЕЙ ГУБЕРНАТОРА: "Своих детей пристраивать в Карелии не буду" 11
18.05.2017 10:15
Вся аналитика

Чтиво

22.05.2017 10:21
Личное мнение
Прощание с лыжами, суд по Дмитриеву, земля для нужд 2
Главные события минувшей недели в обзоре журналиста Евгения Белянчикова.
Как меня пытались выдать замуж 11
17.05.2017 14:04
Управляющая компания переоценила свои силы? - Часть 2 3
17.05.2017 13:00
Управляющая компания переоценила свои силы? - Часть 1
16.05.2017 13:05
архив чтиво

Медиа

в Петрозаводске был торжественно открыт мотосезон-2017
20.05.2017 16:55
все фото и видео

Афиша

В театрах (2)
Золушка
детям
Очень простая история
В кинотеатрах (6)
Чужой: Завет
Меч короля Артура
Стражи Галактики. Часть 2
Прочь
Охотник с Уолл-стрит
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Вся афиша полностью

Опрос

Что должно быть на Онежской набережной?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»