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06:40, 20 Мая 2017

В Петрозаводске гость искал инструменты, а нашел деньги

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Теперь на него завели уголовное дело.

В дежурную часть УМВД России по Петрозаводску поступило сообщение о краже денег, которая была совершена в одной из квартир, сообщили в МВД Карелии. Как выяснили сотрудники полиции, глава семьи откладывал сбережения в наличном виде на ремонт жилья. Но майским днем часть накоплений – 29 тысяч рублей – исчезла.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемого. Молодой человек приходил в гости к сыну потерпевшего. Вместе они искали инструменты, которые хранились в шкафах и именно так гость обнаружил тайник отца. Похитив несколько купюр, юноша впоследствии потратил их на развлечения.

В настоящее время в отношении 18-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

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