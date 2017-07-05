17:00, 05 Июля 2017
В Петрозаводске и Карелии в четверг сохранится летняя погода
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На территории республики сохранится теплая погода, а в районах Карелии возможны грозы, сообщает Гидрометцентр.
В четверг в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный, днем западный, северо-западный; ночью слабый, днем умеренный.
Температура ночью +10 +12, днем +17 +19.
В районах Карелии сохранится облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер западный, юго-западный; днем западный, северо-западный; ночью слабый, днем умеренный.
Температура ночью +8 +13, местами до +3; днем +14 +19, местами до +23.
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