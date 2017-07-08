В Петрозаводске игрок в бильярд лишился телефона

Посетителю бильярдного клуба в Петрозаводске потребовалась помощь полиции, сообщили в МВД Карелии.

С сообщением о краже в полицию обратился житель Петрозаводска. Он рассказал, что заметил пропажу мобильного телефона во время нахождения в одном из бильярдных клубов. Нанесенный ущерб пострадавший оценил в 30 тысяч рублей.

Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, что к краже дорогого гаджета может быть причастен один из посетителей клуба. На записях видеонаблюдения было видно, как он, проходя мимо одного из игровых столов, забрал оставленный без присмотра телефон и ушел.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 31- житель столицы Карелии. Несмотря на то, что мужчина вернул украденное, он стал фигурантом уголовного дела. На время следствия по данному делу ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.