08:54, 20 Июня 2017
В Петрозаводске иномарка сбила 14-летнюю девочку
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Девочка попала под машину на ул.Калинина, сообщили в дежурной службе Петрозаводска.
В минувший понедельник 19 июня в 17.20 на ул.Калинина, у дома №61 водитель, управляя автомобилем Peugeot 207, совершил наезд на 14-летнюю девочку, перебегавшую проезжую часть в неустановленном месте. Пострадавшая госпитализирована.
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