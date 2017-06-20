В Петрозаводске иномарка сбила 14-летнюю девочку

Девочка попала под машину на ул.Калинина, сообщили в дежурной службе Петрозаводска.

В минувший понедельник 19 июня в 17.20 на ул.Калинина, у дома №61 водитель, управляя автомобилем Peugeot 207, совершил наезд на 14-летнюю девочку, перебегавшую проезжую часть в неустановленном месте. Пострадавшая госпитализирована.