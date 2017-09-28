ВИДЕО: В Петрозаводске иномарка врезалась в фонарный столб

На Лесном проспекте 30-летний водитель врезался бетонную опору освещения, сообщили в городской дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска.

В минувшую среду 27 сентября в 18.15 на Лесном проспекте у дома №48 30-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, не справился с управлением, допустил выезд с проезжей части с последующим наездом на бетонную опору освещения.

Водитель получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.