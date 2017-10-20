В Петрозаводске ищут мужчину, который ушел из дома еще в сентябре

Последний раз его видели в начале октября на Перевалке.

Полиция Петрозаводска разыскивает без вести пропавшего Олега Николаевича Белкина 1964 года рождения. В сентябре 2017 года он ушел из дома на улице Архипова и до настоящего момента его местонахождение неизвестно. В начале октября его видели в магазине на Ругозерском переулке.

Приметы: на вид 60 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, лицо бледное, волосы короткие седые, большая часть зубов отсутствует, при ходьбе хромает, может злоупотреблять спиртным.

Всех, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого или видевших его недавно, просят звонить по телефону: 8-911-401-83-56, 8-911-435-91-04 или 02 (с мобильного – 102).