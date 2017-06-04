В Петрозаводске из-за марафона перекроют улицы

Сегодня ограничат движение транспорта в Петрозаводске в связи с проведением марафона, сообщили в администрации города.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении массового мероприятия "Петрозаводский марафон" запрещено движение всех видов транспортных средств на время проведения массового мероприятия с 09:00 до 16:00 в воскресенье 4 июня по маршрутам: ул. Луначарского (от наб. Гюллинга до пр. Карла Маркса); ул. Федосовой (от Неглинской наб. до пер. Озерного) – наб. Варкауса (четная сторона от пересечения с ул. Ленинградской до ул. Мелентьевой) и обратно.

Изменен путь следования троллейбусного маршрута регулярных перевозок № 2 следующим образом: "к/ст. Лыжная» – ул. Лыжная – ул. Ровио – пр. Комсомольский – ул. Красноармейская – пл. Гагарина – пр. Ленина – ул. Кирова – ул. Ленинградская – пр. Октябрьский – ул. Ленинградская – ул. Кирова – пр. Ленина – пл. Гагарина – ул. Красноармейская – пр. Комсомольский – ул. Ровио – "к/ст. Лыжная".

Изменен путь следования автобусного маршрута регулярных перевозок № 19 следующим образом: "к/ст. Древлянка" – ул. Попова – ш. Лососинское – ул. Черняховского – ул. Фрунзе – ул. Пирогова – ул. Пархоменко – ул. Черняховского – ш. Лососинское – пр. Лесной – пр. Карельский – пр. Комсомольский – пр. Александра Невского – ул. Правды – ул. Куйбышева – пр. Ленина – ул. Кирова – ул. Ленинградская – пр. Октябрьский – «Тяжбуммаш» – пр. Октябрьский – ул. Ленинградская – ул. Кирова – пр. Ленина – ул. Куйбышева – ул. Правды – пр. Александра Невского – пр. Комсомольский – пр. Карельский – пр. Лесной – ш. Лососинское – ул. Черняховского – ул. Пирогова – ул. Пархоменко – ул. Черняховского – ш. Лососинское – пр. Лесной – ул. Древлянка – ул. Попова – "к/ст. Древлянка".

Изменен путь следования автобусного маршрута регулярных перевозок № 25 следующим образом: «к/с. ТИЗ «Усадьба» - проезд Тидена – ш. Вытегорское – ул. Ульянова – ул. Ломоносова – ул. Лыжная – ул. Ровио – пр. Комсомольский – пр. Александра Невского – ул. Правды – ул. Куйбышева – пр. Ленина – ул. Кирова – ул. Ленинградская – пр. Октябрьский – ул. Мелентьевой – ул. Зайцева – ул. Заводская – «к/с. ДСК» - ул. Заводская – ул. Зайцева – ул. Мелентьевой – пр. Октябрьский – ул. Ленинградская – ул. Кирова – пр. Ленина – ул. Куйбышева – ул. Правды – пр. Александра Невского – пр. Комсомольский – ул. Ровио – ул. Лыжная – ул. Ломоносова – ул. Щербакова – ш. Вытегорское – проезд Тидена – "к/с. ТИЗ "Усадьба".