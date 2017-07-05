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Новости. Криминал
06:40, 05 Июля 2017

В Петрозаводске компанию, которая за взятку сдала в эксплуатацию дом с недоделками, оштрафовали на 10 млн рублей

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Ранее на такую же сумму был оштрафован и приговорен к 7-ми годам "условно" за дачу взятки директор строительной организации.

Как сообщает карельская прокуратура, строительная организация ООО "МонолитПромСтрой" из Санкт-Петербурга решением мирового судьи оштрафована на 10 млн рублей за то, что в интересах компании была дана крупная взятка. Основанием для возбуждения прокурором дела об административном правонарушении стал приговор Петрозаводского городского суда в отношении генерального директора компании, который был признан виновным в даче взятки в особо крупном размере и получил 7 лет условно и штраф на аналогичную сумму.

Напомним, по версии следствия, в 2015-2016 годах член комиссии правоохранительных органов по приемке в эксплуатацию 120-квартирного жилого дома для сотрудников ФСБ в Петрозаводске выявил допущенные ООО "МонолитПромСтрой" недостатки при выполнении работ по строительству дома.

"Генеральный директор, не желая устранять недоделки, лично передал сотруднику правоохранительного органа, действовавшему в рамках оперативно-розыскных мероприятий, взятку в сумме 2 миллионов рублей за сокрытие сведений о выявленных недостатках, а также непроведение дальнейшей проверки в отношении общества в целях выявления иных нарушений в рамках исполнения договора", - отметили в прокуратуре.

После вступления в законную силу приговора суда в отношении генерального директора, административное наказание было наложено и на строительную компанию, в интересах которой он действовал.

Добавим к этому, что многоквартирный дом в итоге был принят в эксплуатацию после устранения недоделок.

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