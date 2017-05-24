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15:33, 24 Мая 2017

В Петрозаводске контролеры проверили, как выполнен гарантийный ремонт дорог

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Недостатков не замечено, но качество ремонта будет проверено временем.

Контролеры проверили результаты ремонта асфальто-бетонных дорог на улицах Ровио и Лыжной, а также качество ремонта грунтовой дороги в ТИЗ "Усадьба". Как отметила руководитель городского управления дорожного хозяйства Юлия Мизинкова, недочеты, выявленные на асфальтовых дорогах, подрядчик успешно устранил.

- По грунтовке работы проводились в прошлом году, и мы видим, что часть дороги начинает постепенно разрушаться, - отметила Юлия Мизинкова. – По этой конкретно территории мы будем просить подрядчика повторно работы провести.

По словам депутата Петросовета, руководителя рабочей группы по общественному контролю Дмитрия Романова, общественные контролеры следили еще за процессом гарантийного ремонта городских дорог.

- Мы следили, чтобы хорошо было отфрезеровано покрытие, чтобы было качественно очищено основание, чтобы хорошо было проведено асфальтирование. Визуально недостатков мы здесь не заметили, но насколько качественно сделан ремонт, покажет только эксплуатация дорожного покрытия.

Романов подчеркнул, что общественные контролеры не в силах проверить качество асфальто-бетонной смеси, поскольку для этого требуются лабораторные условия. Их контроль сосредоточен на тех этапах работы, где особенно важно соблюдать технологию, от чего в конечном счете напрямую зависит качество ремонта.

В этом году общественники также будут контролировать ямочный ремонт, для чего за каждым контролером закрепят определенную улицу.

На сегодняшний день один из подрядчиков, "ПСК-Строитель", полностью закончил гарантийный ремонт дорог в Петрозаводске. Вторая подрядная организация, "Ремстройкомлект", до сих пор продолжает устранять выявленные недостатки.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
pupsik
2017-05-24 15:44:44
А недешевая машина на фото чья? Контролеров?
2017-05-24 16:13:03
pupsik, именно. контролерам на что то жить то надо...
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