В Петрозаводске любитель дорогого алкоголя и парфюма стал фигурантом уголовного дела

Мужчина пару раз "обул" магазин на крупные суммы.

Как сообщили в МВД Карелии, с заявлением о выявленном факте хищения товаров в полицию обратилось руководство одного из магазинов Петрозаводска. В ходе разговора с полицейскими работники магазина обратили внимание на то, что добычей злоумышленников в основном становилась дорогая туалетная вода и алкоголь.

Сотрудники полиции просмотрели записи камер видеонаблюдения и выяснили, что к кражам причастен один и тот же гражданин, который приходил в магазин несколько раз. В первом случае ему удалось похитить туалетную воду и коньяк на сумму более пяти тысяч рублей, а в другом - два флакона туалетной воды стоимостью около 8700 рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний житель столицы Карелии. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности - как за аналогичные преступления, так и за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ. В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде.