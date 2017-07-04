В Петрозаводске люди чуть не задохнулись в дыму из-за забывчивых пенсионеров
По теме
В доме на Мерецкова пенсионеры забыли выключить электроплиту и уехали на дачу - жильцов спасали пожарные.
Как рассказали "Столице на Онего" свидетели происшествия, в минувший понедельник 3 июля в 22.30 в доме на ул.Мерецкова, 19 произошел пожар.
Прибывшие на место вызова пожарные эвакуировали жильцов из задымленного подъезда.
"Задымление было такое, как туман, - рассказал участник событий, - ничего не было видно и дышать было нечем".
Как выяснилось впоследствии, в квартире на 3 этаже проживала семейная пара – пенсионеры почтенного возраста. Они забыли выключить электроплиту и уехали на дачу.
Плита нагрелась, началось задымление, соседи стали бить тревогу – вызвали пожарных и сына пенсионеров.
Пожарные, прибывшие на место происшествия, вывели из задымленного подъезда жильцов дома, вскрыли квартиру и ликвидировали пожар.
При происшествии никто не пострадал.
Комментарии