В Петрозаводске люди чуть не задохнулись в дыму из-за забывчивых пенсионеров

В доме на Мерецкова пенсионеры забыли выключить электроплиту и уехали на дачу - жильцов спасали пожарные.

Как рассказали "Столице на Онего" свидетели происшествия, в минувший понедельник 3 июля в 22.30 в доме на ул.Мерецкова, 19 произошел пожар.

Прибывшие на место вызова пожарные эвакуировали жильцов из задымленного подъезда.

"Задымление было такое, как туман, - рассказал участник событий, - ничего не было видно и дышать было нечем".

Как выяснилось впоследствии, в квартире на 3 этаже проживала семейная пара – пенсионеры почтенного возраста. Они забыли выключить электроплиту и уехали на дачу.

Плита нагрелась, началось задымление, соседи стали бить тревогу – вызвали пожарных и сына пенсионеров.

Пожарные, прибывшие на место происшествия, вывели из задымленного подъезда жильцов дома, вскрыли квартиру и ликвидировали пожар.

При происшествии никто не пострадал.