В Петрозаводске мэрия будет сносить ларьки на остановках у арендаторов-должников

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник поручила усилить контроль за состоянием остановочных комплексов.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник провела совещание, посвященное состоянию остановочных комплексов, содержащих торговые киоски и павильоны. Как сообщает городская администрация, на сегодняшний день на территории карельской столицы находятся 85 остановочных комплексов, на 37 из них находятся торговые киоски, и 21 – павильоны.

Как сообщила начальник управления земельных ресурсов Лариса Федосеева, ранее в городе сложилась многолетняя практика сдачи таких комплексов в аренду на неопределенный срок. При этом, на сегодняшний день плату в городской бюджет вносят далеко не все арендаторы.

Глава Петрозаводска поручила составить подробный перечень неплательщиков. С ними договоры будут расторгнуты, в том числе в судебном порядке, а ларьки демонтированы и удалены с городской территории.

По взысканию долгов с целого ряда неплательщиков судебные решения уже приняты, но поскольку в последующем должники не исполняли решения суда, в их отношении будут направлены новые иски – на расторжение договоров аренды. В итоге киоски и павильоны будут демонтированы, а освободившиеся места включены в формируемую сейчас новую схему размещения торговых объектов.

Ирина Мирошник дала поручение разработать дорожную карту по наведению строгого порядка на остановках, а также начать работу по судебным процедурам по расторжению договоров. Первые документы по расторжению договоров должны быть направлены в судебные органы в течение двух недель.

Еще одно требование, которое в обязательном порядке будет предъявляться к арендаторам, - соблюдение правил благоустройства. Ни для кого не секрет, сегодня на территории остановок, где расположены торговые точки, за редким исключением можно видеть самодельные граффити, валяющиеся пустые ящики и коробки, забитые мусором урны и незаконно установленные холодильники, все это не украшает город.

Поэтому Ирина Мирошник дала поручение передать информацию о таких объектах в муниципальный контроль администрации Петрозаводска для проведения регулярных проверок содержания остановочных комплексов на территории Петрозаводска.