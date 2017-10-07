Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Общество
10:43, 07 Октября 2017

В Петрозаводске мэрия будет сносить ларьки на остановках у арендаторов-должников

По теме

ВИДЕО: Жители республики поздравили президента Путина с днем рождения песней на карельском языке
07.10.17 09:57
Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?
07.10.17 08:45
Ученые узнали, чем полезен отказ от секса
06.10.17 23:30
Все новости
Загрузка...

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник поручила усилить контроль за состоянием остановочных комплексов.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник провела совещание, посвященное состоянию остановочных комплексов, содержащих торговые киоски и павильоны. Как сообщает городская администрация, на сегодняшний день на территории карельской столицы находятся 85 остановочных комплексов, на 37 из них находятся торговые киоски, и 21 – павильоны.

Как сообщила начальник управления земельных ресурсов Лариса Федосеева, ранее в городе сложилась многолетняя практика сдачи таких комплексов в аренду на неопределенный срок. При этом, на сегодняшний день плату в городской бюджет вносят далеко не все арендаторы.

Глава Петрозаводска поручила составить подробный перечень неплательщиков. С ними договоры будут расторгнуты, в том числе в судебном порядке, а ларьки демонтированы и удалены с городской территории.

По взысканию долгов с целого ряда неплательщиков судебные решения уже приняты, но поскольку в последующем должники не исполняли решения суда, в их отношении будут направлены новые иски – на расторжение договоров аренды. В итоге киоски и павильоны будут демонтированы, а освободившиеся места включены в формируемую сейчас новую схему размещения торговых объектов.

Ирина Мирошник дала поручение разработать дорожную карту по наведению строгого порядка на остановках, а также начать работу по судебным процедурам по расторжению договоров. Первые документы по расторжению договоров должны быть направлены в судебные органы в течение двух недель.

Еще одно требование, которое в обязательном порядке будет предъявляться к арендаторам, - соблюдение правил благоустройства. Ни для кого не секрет, сегодня на территории остановок, где расположены торговые точки, за редким исключением можно видеть самодельные граффити, валяющиеся пустые ящики и коробки, забитые мусором урны и незаконно установленные холодильники, все это не украшает город.

Поэтому Ирина Мирошник дала поручение передать информацию о таких объектах в муниципальный контроль администрации Петрозаводска для проведения регулярных проверок содержания остановочных комплексов на территории Петрозаводска.

По теме

ВИДЕО: Жители республики поздравили президента Путина с днем рождения песней на карельском языке
07.10.17 09:57
Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?
07.10.17 08:45
Ученые узнали, чем полезен отказ от секса
06.10.17 23:30
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.10.2017, 23:30
ФОТО: Полина Гагарина полностью обнажилась для фотосессии
02.10.2017, 11:32
Суд удалил Алиханова из зала заседаний по его делу
05.10.2017, 11:15
"События происходили страшные"
02.10.2017, 14:19
Город строгого режима
04.10.2017, 12:42
Появилось видео, как сотрудники ДПС поймали за рулем пьяного сына директора музея Карелии
04.10.2017, 21:02
ФОТО: Появились фото с ДТП на Шотмана, где сегодня вечером сбили пешехода

Аналитика

06.10.2017 11:05
Политкухня
"Победитель выборов был определен еще в феврале" 22
Эксперты проанализировали итоги губернаторской кампании в Карелии.
"События происходили страшные" 9
05.10.2017 11:15
Пряжинский "голодомор" (18+) 11
03.10.2017 16:14
То немцу смерть 20
03.10.2017 10:22
"Петровская слобода": новая жизнь на старом месте
02.10.2017 10:00
Вся аналитика

Чтиво

06.10.2017 11:54
Личное мнение
"Я бы запретила работающий телевизор во всех публичных местах" 10
Наш любимый блогер Наталья Ермолина о том, как телевизор превращает людей в перегной.
Город строгого режима 1
02.10.2017 14:19
Когда первый хоккеист из Карелии может появиться в НХЛ? 1
27.09.2017 13:16
"Хочу на зону" 3
19.09.2017 17:09
архив чтиво

Медиа

Пряжинский "голодомор" (видео)
03.10.2017 17:04
все фото и видео

Опрос

О чем свидетельствует "голодомор" в АО "Пряжинское"?

Афиша

Сегодня в городе (4)
Крым
Оно
ЛЕГО.Ниндзяго.Фильм
детям
Последний романтик
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»