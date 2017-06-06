В Петрозаводске мэрия пообещала приставам приобрести жилье для детей-сирот

На предусмотренные средства субвенции администрацией Петрозаводска планируется приобретение 21 жилого помещения, сообщили в управлении службы судебных приставов Карелии.

С начала года и на сегодняшний день судебным приставам Карелии удалось добиться выделения жилья для 4 детей-сирот.

На 1 июня еще 55 исполнительных производств остаются в работе, то есть еще полсотни сирот ждут выделения жилья.

Должниками по данным производствам выступают: администрация Петрозаводского городского округа — 46 исполнительных производств, администрация Прионежского района — 9 исполнительных производств.

По информации мэрии Петрозаводска законом РК "О бюджете Республики Карелия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" Петрозаводску предусмотрено выделение субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 33, 2 млн. руб.

На предусмотренные средства субвенции администрацией Петрозаводского городского округа планируется приобретение 21 жилого помещения.