В Петрозаводске могут появиться улицы Есенина и Маяковского

В мэрии рассмотрят предложения по установке новых мемориальных досок и присвоении названий улицам.

Заседание Комиссии по культурно-историческому наследию состоится 4 октября в администрации Петрозаводска.

Участники заседания обсудят вопросы о присвоении петрозаводским улицам новых имен и установке памятных знаков.

Будет рассмотрено несколько предложений об установке мемориальных досок хореографу и балетмейстеру Виоле Валентиновне Мальми, ученому-филологу Эйно Генриховичу Карху, памятной доски, посвященной Беломорско-Онежскому пароходству и памятного знака комсомольцам Карелии.

В повестке дня также значится обсуждение предложения о присвоении имен поэтов Владимира Маяковского и Сергея Есенина улицам в новых микрорайонах столицы Карелии, презентация открытого перечня мемориальных объектов, посвященных воинской истории Петрозаводска и информация о внесении изменений в порядок установки на территории города мемориальных объектов.