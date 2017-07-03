В Петрозаводске ловкач вместе с прохожими распилил чужой автомобиль

В Петрозаводский городской суд поступило уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в краже деталей чужого автомобиля.

Согласно материалам дела, в мае текущего года петрозаводчанин в одном из дворов увидел заброшенный автомобиль ВАЗ-21102, принадлежащий незнакомому ему гражданину.

Он попросил двух проходивших мимо мужчин (которым сообщил, что транспортное средство принадлежит ему) помочь снять коробку передач с машины, разрешив за оказанную помощь забрать кузов.

Распиленный кузов мужчины позже сдали в пункт приема металлолома, а коробку передач злоумышленник забрал себе.