18:20, 03 Июля 2017
В Петрозаводске ловкач вместе с прохожими распилил чужой автомобиль
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В Петрозаводский городской суд поступило уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в краже деталей чужого автомобиля.
Согласно материалам дела, в мае текущего года петрозаводчанин в одном из дворов увидел заброшенный автомобиль ВАЗ-21102, принадлежащий незнакомому ему гражданину.
Он попросил двух проходивших мимо мужчин (которым сообщил, что транспортное средство принадлежит ему) помочь снять коробку передач с машины, разрешив за оказанную помощь забрать кузов.
Распиленный кузов мужчины позже сдали в пункт приема металлолома, а коробку передач злоумышленник забрал себе.
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