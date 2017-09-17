10:03, 17 Сентября 2017
В Петрозаводске мотоциклист пострадал при столкновении с "Газелью"
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На Кукковке "Газель" не пропустила мотоциклиста, в результате травмирован водитель двухколесного мототранспорта, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувшую пятницу 15 сентября в 13.50 на перекрёстке улиц Ровио-Парфёнова произошло столкновение автомобиля и мотоцикла.
По предварительным данным, 31-летний водитель, управляя автомобилем "ГАЗ-2705" при повороте налево на регулируемом перекрёстке допустил столкновение с мотоциклом "Ямаха", который двигался в прямом встречном направлении.
В результате происшествия травмы получил 28-летний водитель мотоцикла, пострадавшему назначено амбулаторное лечение.
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