В Петрозаводске мотоциклист пострадал при столкновении с "Газелью"

На Кукковке "Газель" не пропустила мотоциклиста, в результате травмирован водитель двухколесного мототранспорта, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую пятницу 15 сентября в 13.50 на перекрёстке улиц Ровио-Парфёнова произошло столкновение автомобиля и мотоцикла.

По предварительным данным, 31-летний водитель, управляя автомобилем "ГАЗ-2705" при повороте налево на регулируемом перекрёстке допустил столкновение с мотоциклом "Ямаха", который двигался в прямом встречном направлении.

В результате происшествия травмы получил 28-летний водитель мотоцикла, пострадавшему назначено амбулаторное лечение.