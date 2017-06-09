В Петрозаводске мужчина кидал нож в женщину и ее дочь

Информация о нарушении прав несовершеннолетних детей в Карелии, изложенная в телевизионном сюжете, стала основанием для проведения проверки следователей, сообщает СУСК по Карелии.

В эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет, в котором рассказана история о семье, проживающей в поселке Кривцы Пудожского района. В передаче 16-летняя девочка рассказала, что проживает со своими двумя младшими сестрами и братом, а также отцом. Мать девочки их бросила и проживает в Петрозаводске.

Дети просят лишить мать родительских прав (так как она никакого участия в воспитании не принимает), чтобы она платила алименты, на которые семья сможет жить. Кроме того, девочка рассказала, что некоторое время проживала в карельской столице у матери с ее приятелем, который в ходе ссоры кидал ножи в мать и в девочку.

Кроме того, дети рассказали, что мать, проживая с ними, употребляла спиртное, била их и выгоняла на улицу.

"Изложенная в сюжете информация явилась основанием для проведения доследственной проверки. Предстоит выяснить все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.