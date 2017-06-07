В Петрозаводске мужчина подошел и отобрал у прохожего деньги

Петрозаводчанину, который отобрал у прохожего деньги, назначено наказание, сообщили в городском суде Петрозаводска.

Петрозаводским городским судом вынесен приговор ранее судимому мужчине, который в июле прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на одной из улиц Петрозаводска, подошел к незнакомому гражданину, достал из кармана его куртки 800 рублей и скрылся с деньгами с места преступления.

Судом назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.