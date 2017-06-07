09:17, 07 Июня 2017
В Петрозаводске мужчина подошел и отобрал у прохожего деньги
По теме
Загрузка...
Петрозаводчанину, который отобрал у прохожего деньги, назначено наказание, сообщили в городском суде Петрозаводска.
Петрозаводским городским судом вынесен приговор ранее судимому мужчине, который в июле прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на одной из улиц Петрозаводска, подошел к незнакомому гражданину, достал из кармана его куртки 800 рублей и скрылся с деньгами с места преступления.
Судом назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
По теме
Выбор читателей
31.05.2017, 14:48
02.06.2017, 14:17
05.06.2017, 10:25
31.05.2017, 14:39
05.06.2017, 07:20
02.06.2017, 11:45
Аналитика
Сегодня 11:52
Политкухня
Политолог Олег Реут считает, что губернаторские выборы в Карелии пройдут по безальтернативному сценарию, а явка не превысит 30 процентов.
05.06.2017 10:45
02.06.2017 12:03
02.06.2017 11:20
02.06.2017 10:39
Чтиво
06.06.2017 10:58
Личное мнение
Политический публицист Олег Реут размышляет о странностях общественной кампании, организованной в поддержку руководителя карельского "Мемориала" Юрия Дмитрия.
05.06.2017 16:20
05.06.2017 09:35
31.05.2017 10:00
Медиа
28.05.2017 17:11
Комментарии