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12:25, 13 Июня 2017

В Петрозаводске мужчина пострадал от злопамятного собутыльника

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Криминальное сообщение поступило в полицию от 35-летнего петрозаводчанина, пишет МВД Карелии.

Выяснилось, что в течение двух дней петрозаводчанин выпивал в компании со знакомым. В какой-то момент между собутыльниками возникла ссора, звучали обоюдные оскорбления, но спустя время они помирились.

Ближе к полуночи хозяин уснул, а его гость, вспомнив о ссоре, решил проучить обидчика и забрал его банковскую карту и ноутбук.

Проснувшись утром потерпевший обнаружил пропажу имущества и сообщил в полицию. Причиненный ущерб он оценил в 11 000 рублей.

Полицейские задержали подозреваемого, 41-летнего петрозаводчанина. Мужчина дал признательные показания и вернул похищенное. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту кражи. Ведется следствие.

 

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