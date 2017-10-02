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Новости. Происшествия
12:53, 02 Октября 2017

В Петрозаводске мужчина разбился, упав с балкона

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Как сообщили в Следственном управлении СК, вечером 1 октября у одного из жилых домов в городе Петрозаводске было обнаружено тело 38-летнего мужчины.

Установлено, что до падения мужчина находился на балконе 4 этажа, где выполнял ремонтные работы. На балконе отсутствовали какие-либо ограждения, и мужчина упал вниз. От полученных при падении травм он скончался на месте происшествия.

Следователи выясняют все обстоятельства происшедшего. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Транспортная прокуратура Карелии выявила нарушения в работе аэропорта "Петрозаводск"
02.10.17 11:59
Мужчина погиб под поездом в Петрозаводске
02.10.17 11:34
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