15:19, 30 Мая 2017
В Петрозаводске мужчине из-за долга выбили дверь в дорогом внедорожнике
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В Петрозаводске злоумышленник, требуя у мужчины вернуть долг, выломал дверь в его внедорожнике.
К участковому отдела полиции №1 поступило заявление от владельца японского внедорожника. "Он сообщил, что в один из дней к нему на улице подошел малознакомый нетрезвый человек и потребовал отдать некий долг. Автовладелец не мог вспомнить ни личность требователя, ни сумму озвученного долга. Тогда оппонент выломал переднюю дверь машины и скрылся", - рассказали в региональном МВД, добавив, что за ремонт пришлось заплатить 55 тысяч рублей.
Предполагаемый злоумышленник вскоре был задержан. Им оказался 34-летний мужчина.
Возбуждено дело по ч.1 ст. 167 УК РФ. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
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