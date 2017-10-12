В Петрозаводске на Древлянке снова разогнали незаконных торговцев

Продолжается месячник по борьбе с несанкционированной торговлей.

Очередная акция по демонтажу самовольно устанавливаемых конструкций для уличной торговли состоялась на Древлянке, на пересечении бульвара Интернационалистов и Лососинского шоссе.

Специалисты администрации города и работники ПМУП "Автоспецтранс" при участии сотрудников УМВД России по Петрозаводску и представителей инспекции ФНС по Петрозаводску в очередной раз разобрали и вывезли на свалку самодельные конструкции из ящиков и досок, используемые для несанкционированной торговли овощами, фруктами и рыбой. Сотрудниками ФНС по фактам выявленных нарушений были также составлены протоколы.

Напомним, в ходе проводимого в столице Карелии месячника по борьбе с несанкционированной торговлей работники ПМУП "Автоспецтранс", специалисты из администрации города и полицейские производят демонтаж несанкционированных торговых точек и выявляют нарушителей, которые привлекаются к ответственности в рамках республиканского Закона "Об административных правонарушениях".

Как сообщила начальник отдела потребительского рынка администрации Ольга Захарова, регулярные рейды по выявлению и пресечению деятельности несанкционированных торговых точек также проводятся совместно с сотрудниками Управления ФНС России по Петрозаводску, Управления ветеринарии по Республике Карелия, Управления Федеральной службы судебных приставов РК и Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.