В Петрозаводске началась масштабная акция ГИБДД

Нетрезвых водителей будут ловить с 3 октября, сообщили в ГИБДД Карелии.

С сегодняшнего дня, а также 4, 7 и 8 октября на территории Петрозаводска будут проходить профилактические мероприятия по предупреждению ДТП по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

С начала года в Петрозаводске зарегистрировано 13 ДТП по вине нетрезвых водителей, в которых 1 человек погиб, 16 получили травмы различной степени тяжести.

За 9 месяцев сотрудниками ГИБДД пресечено 560 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения, 142 факта отказа от медицинского освидетельствования.

Госавтоинспекция обращается: если Вы стали свидетелем грубых нарушений ПДД, в том числе, управления автомобилем в состоянии опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефонам: 715-900, 78-44-44 или с мобильного телефона на короткий номер 102.

Помните, проявленная бдительность позволит спасти человеческие жизни, ведь от действий нетрезвого водителя могут пострадать ваши дети, родственники, друзья или близкие люди.