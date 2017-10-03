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Новости. Общество
09:15, 03 Октября 2017

В Петрозаводске началась масштабная акция ГИБДД

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Нетрезвых водителей будут ловить с 3 октября, сообщили в ГИБДД Карелии.

С сегодняшнего дня, а также 4, 7 и 8 октября на территории Петрозаводска будут проходить профилактические мероприятия по предупреждению ДТП по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

С начала года в Петрозаводске зарегистрировано 13 ДТП по вине нетрезвых водителей, в которых 1 человек погиб, 16 получили травмы различной степени тяжести.

За 9 месяцев сотрудниками ГИБДД пресечено 560 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения, 142 факта отказа от медицинского освидетельствования.

Госавтоинспекция обращается: если Вы стали свидетелем грубых нарушений ПДД, в том числе, управления автомобилем в состоянии опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефонам: 715-900, 78-44-44 или с мобильного телефона на короткий номер 102.

Помните, проявленная бдительность позволит спасти человеческие жизни, ведь от действий нетрезвого водителя могут пострадать ваши дети, родственники, друзья или близкие люди.

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Комментарии

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Беня
2017-10-03 10:24:42
пресечено 560 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения
Тут пожрать иной раз некогда, не то шоб нажраться. А ведь есть товарищи, у которых хронический перманентный праздник каждый день...
XEON
2017-10-03 09:42:07
Полицейская диктатура и карательные меры . признак современной России .
Что закономерно , пьяных за рулем становится все больше , количество ДТП растет .
Пора переименовать ГИБДД (главная инспекция безопасности дорожного движения) в АКООШ(автомобильная карательная организация по освидетельствованиям и штрафам )
кир
2017-10-03 09:34:02
Полностью неэффективное управление полудикими людьми. Вернитесь в прошлое. Впрочем и в прошлое вам нельзя, там такого натворили, что прямо жуть. А что делать никто не знает. Только остается проводить рейды.
ненец
2017-10-03 10:43:19
кир, почему "никто не знает"? Проблемка решается на "Раз". Но не "прапорщиками" в генеральских штанишках. И тем более не пидагогами.
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